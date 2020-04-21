Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İnam Topçu(55) ve yeğeni Muhammet Topçu'yu(30) av tüfeğiyle öldüren, yengesi Pakize Topçu'yu(50) yaralayan Kenan Topçu, tutuklandı. Baba ve oğlu ise yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş, iddiaya göre dedelerinden kalan araziye yıllar önce ev yaptı. İki yıl önce ise arazinin İnam Topçu'nun üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. İki kardeş bu nedenle mahkemelik oldu. Aralarında husumet başlayan iki kardeş arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Akrabaları ve komşuları husumeti sonlandırmak istese de başaramadı. Evleri yan yana olan iki kardeş arasında dün de tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Kenan Topçu, evlerinin önünde kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya av tüfeğiyle ateş etti. İnam Topçu ve oğlu Muhammet Topçu, hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan Pakize Topçu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Kenan Topçu, olayın ardından komşularına, "Bu iş bitti. Polisi arayın beni alsınlar." dediği öğrenildi. Teslim olan Kenan Topçu, güvenlik önlemleri nedeniyle gece saatlerinde savcılığa sevk edildi. Kenan Topçu, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hayatlarını kaybeden İnam Topçu ile oğlu evli ve 2 çocuk babası Muhammet Topçu'nun cenazeleri, hastanede yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. İnam Topçu ve Muhammet Topçu, Afet Evleri Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.