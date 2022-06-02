Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı

02.06.2022 16:47
Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Beypazarı ilçesine bağlıı Oymaağaç Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, Oymaağaç Mahallesinde meydana gelen olayda, A.T. tartıştığı İ.A, E.A, ve H.H.A isimli şahısları üzerinde bulunan silahla vurarak yaraladı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli A.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Beypazarı, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı - Son Dakika
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