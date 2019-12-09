Son Dakika Haberleri: Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü
Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü - Son Dakika

Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü

7 saat önce

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü, System.String[]

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.


Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila Yolalan (37), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen öldü.


Tedavileri devam eden 3 yaralıdan Zarife Gök'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Ağçaşar köyünde, dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan (37) ve Mustafa Yolalan (34), vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanmış ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. - NİĞDE

Nevşehir, Yolalan, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE...
Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor: Alkolden sonra ilacı aldığı için öldüğünü düşünüyorum Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]