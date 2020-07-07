Arazi mafyasına 6 tutuklama - Son Dakika

Arazi mafyasına 6 tutuklama

Arazi mafyasına 6 tutuklama Adana'da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" kurarak, vatandaşın devletten kiraladığı 400 dönüm araziye silah tehdidiyle el koydukları ve mahsulünü de sattıkları ileri sürülen 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı Adana'da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü"...

Arazi mafyasına 6 tutuklama

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Adana'da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" kurarak, vatandaşın devletten kiraladığı 400 dönüm araziye silah tehdidiyle el koydukları ve mahsulünü de sattıkları ileri sürülen 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı

ADANA - Adana'da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" kurarak, vatandaşın devletten kiraladığı 400 dönüm araziye silah tehdidiyle el koydukları ve mahsulünü de sattıkları ileri sürülen 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma üzerine vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini zorla ellerinden alan "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütünün" olduğunu belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda "Şenler Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün Seyhan bölgesinde vatandaşın devletten kiraladığı arazileri silahla tehdit ederek el koyup, ekilen arazileri hasat edip parasına el koydukları ya da kendileri de ekim yaptıkları ortaya çıktı. Polis, bu zanlıların arazilere el koymak için aralarında bıçaklama, tehdit, şantaj ve gasp da dahil olmak üzere 30 olaya karıştığını belirledi. Ayrıca, zanlıların bu yöntemle 400 dönüm tarlayı ekip biçtiği ve para kazandığı iddia edildi.

Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra 3 Temmuz günü suç örgütü üyesi 18 kişiyi yakalamak için şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisinin da katıldığı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların bu yöntemle binlerce lira haksız para kazandığı öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından "nitelikli yağma, hırsızlık, suç uydurma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama" suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında çete liderinin de olduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 zanlı ev hapsi tedbiriyle diğer zanlılar ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi mafyasına 6 tutuklama - Son Dakika
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