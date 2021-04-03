Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü - Son Dakika

Arazi meselesinden darbedilen kadın, eski eşini tüfekle öldürdü
03.04.2021 23:14
SAMSUN'da A.P. (51) adlı kadın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi (49) tüfekle vurarak öldürdü.
SAMSUN'da A.P. (51) adlı kadın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi (49) tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali D. ile eski eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., eski eşini darbetti. A.P. evde bulunan tüfekle Ali D.'ye ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ali D.'nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Samsun
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