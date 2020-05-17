Arazi sınırı tartışmasında komşusunu öldürdü - Son Dakika

Arazi sınırı tartışmasında komşusunu öldürdü

DÜZCE'de, İshak B. arazı sınırı konusunda tartıştığı komşusu Üzeyir Altun'u tüfekle ateş ederek öldürdü.

DÜZCE'de, İshak B. arazı sınırı konusunda tartıştığı komşusu Üzeyir Altun'u tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan Üzeyir Altun ve İshak B. arasında uzun süredir arazinin sınırlarının yeniden belirlenmesi konusunda tartışma yaşanıyordu. İki komşu arasında yine aynı konuyla ilgili tartışma çıktı. İshak B. evinde bulunan tüfeği alarak Üzeyir Altun'un evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Üzeyir Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. İshak B. olayın ardından kaçtı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, İshak B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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