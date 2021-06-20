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Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı

20.06.2021 09:48

Şanlıurfa'da arazi sulaması sebebiyle akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tüfek ve bıçaklarla saldırdı. Olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Gece saatlerinde Suruç'a bağlı Akören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aynı mahallede yaşayan birbiri ile akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüdü.

8 KİŞİ YARALANADI

Birbirlerine sopa, bıçak, tabanca ve tüfekle saldıranları görenler, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi tüfek ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BAZILARININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan yaralılardan Hikmet Gök ve Kavas Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan ve tedavisine devam edilen 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mahalleyi giriş ve çakışa kapatarak yoğun önlem alan jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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