Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü - Son Dakika
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Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

01.06.2022 13:57
Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

MARDİN'in Derik ilçesinde Servet Arslan (28), tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde Servet Arslan (28), tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

Derik'in kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan, dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesi'nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı. Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti. Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu. Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi'nde toprağa verildi.


Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü
Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü
Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü
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Kaynak: DHA

Servet Arslan, Derik, Yılan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü - Son Dakika


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