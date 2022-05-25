Arazi tartışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Arazi tartışması: 1 yaralı

25.05.2022 22:05
Arazi tartışması: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.A, arazi meselesinden dolayı tartıştığı A.A'ya silahla ateş etti. İki bacağı ve eline isabet eden kurşunla yaralanan A.A. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan D.A.A'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi tartışması: 1 yaralı - Son Dakika


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