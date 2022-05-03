'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü - Son Dakika
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'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü

03.05.2022 11:57
'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü

TOKAT'ta Çetin Korkmaz (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Atilla Korkmaz'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü.

TOKAT'ta Çetin Korkmaz (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Atilla Korkmaz'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Niksar ilçesi Çalca köyü yaylasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Çetin Korkmaz ile akrabası Atilla Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çetin Korkmaz, üzerindeki tabancayla Atilla Korkmaz'a ateş etti. Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Atilla Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Çetin Korkmaz'ın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.


'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
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Jandarma, Niksar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü - Son Dakika
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