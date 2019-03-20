Son Dakika Haberleri: Arazi Tartışmasında Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Arazi Tartışmasında Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

1 saat önce

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Selahattin Pamukçu'yu (64) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Pamukçu (64), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arazi Tartışmasında Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis, System.String[]
KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Selahattin Pamukçu'yu (64) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Pamukçu (64), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dereçatı köyünde geçen yıl meydana gelen olayda Yusuf Pamukçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Selahattin Pamukçu'yu, tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Yusuf Pamukçu, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yusuf Pamukçu, savunmasında, "Daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü, tarlaya balya sarmaya gidiyordum. Ben traktör ile giderken o karşıma çıktı. Elinde sopa vardı, bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Yaralandığını gördüm, 112 ve jandarmayı aradım" dedi.

Mahkeme heyeti, Yusuf Pamukçu'ya, ömür boyu hapis cezası ve 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:48 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arazi Tartışmasında Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]