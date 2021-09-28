ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse'nin (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp pompalı tüfekle öldürdüğü ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cinayet zanlısı Ahmet Köse'nin ise sorgusu sürüyor.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet ve Hüseyin Köse kardeşler arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya Hüseyin Köse'nin oğlu Eyüp Köse de katıldı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet Köse, ağabeyi ve yeğenine pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Köse, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hüseyin ve Eyüp Köse'nin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TARSUS'TA DEFNEDİLECEKLER

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Hüseyin ve Eyüp Köse'nin cenazelerinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki Sucular Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan ağabeyi ve yeğenini öldüren Ahmet Köse'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.