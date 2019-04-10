Son Dakika Haberleri: Arazi Toplulaştırma Kararı

Arazi Toplulaştırma Kararı

50 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Çorum ve Sivas'ın bazı bölgelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Arazi Toplulaştırma Kararı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Çorum ve Sivas'ın bazı bölgelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğünce Çorum'un merkez ilçesine bağlı Boğacık köyünde kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Ayrıca, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesi Kartalkaya, Hacıyusuf, Tatlıpınar, Ekizce, Talazoğlu ve Kurtoğlu köyleriyle Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu köyünde aynı uygulama gerçekleştirilecek.

Arazi toplulaştırma sınırları içinde olup toplulaştırma kriterlerine uymayan yerlerle teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar kapsam dışı bırakılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:05 Kaynak: AA
Sivas, Çorum, Ekonomi
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