Son Dakika Haberleri: Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada

Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada

1 saat önce

Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı.

Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada, System.String[]
Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı. Önce geri kayan araç ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki rehber ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, yarışı görüntüleyenler tarafından kaydedildi. - Attı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

Krasnodar, Rusya Federasyonu, Dünya
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