Üye Girişi
Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor - Son Dakika

Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor

17.11.2021 17:08
Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor

Kula'nın daha yaşanabilir ve daha rahat ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle 7 merkez 53 kırsal toplam 60 mahallesinde çalışmalarını hızla sürdüren Kula Belediyesi, arazi yollarındaki düzenleme faaliyetleriyle vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kula ilçe merkezindeki hizmetlerini 7 merkez, 6 kırsal mahalle 156 bağlısı ile 216 yerleşim yerine eşit hizmet taşıyan Kula Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü arazi yolu açma, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinalarıyla yapılan çalışmalarda çiftçilerin ve üreticilerin arazilerine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşmaları sağlanıyor. Bu kapsamda Kula'ya bağlı Söğütdere Mahallesi'nin arazi yollarında açma, genişletme, malzemeli bakım çalışmaları gerçekleşti.

Öğrenci Servislerinin Giremediği Yollarda Malzemeli Bakım Yapıldı

Söğütdere Mahallesinde taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencilerin, yolların bozuk olması sebebiyle okul servislerinin belli bir noktaya kadar gelebildiğinibelirten Mahalle Muhtarı Yaşar Çakır, Kula Belediyesi'nin gelen taleplere kayıtsız kalmayarak malzemeli bakım çalışması gerçekleştirmesiyle birlikte artık okul servislerinin öğrencilerin evlerine kadar gelebildiğini ifade etti.

Söğütdere Mahalle Muhtarı Yaşar Çakır, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar traktörle bile zorlanarak gidebildiğimiz yola şu anda taksiler dahi gidilebiliyor. Kula Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla artık ulaşımımız daha da rahatladı. 60 Kilometreye yakın arazi yolumuz açıldı." dedi.

Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor
Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor

Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar 18:07 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu 17:52 Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı 17:07 Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
Canlı yayında sunuculara zor anlar yaşatan soru: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunuculara zor anlar yaşatan soru: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:07
Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş         
17:55
Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!         
17:49
Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti         
17:34
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek ifade! Doktor intihar ihtimalinin eledi Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek ifade! Doktor intihar ihtimalinin eledi         
16:53
Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video         
16:29
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 18:27:35. #1.12#
SON DAKİKA: Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement