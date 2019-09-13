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Arazi yollarına Gemlik Belediyesi desteği

1 saat önce

Gemlik Belediyesi, ilçede daha önce köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerde arazi yollarında düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Arazi yollarına Gemlik Belediyesi desteği, System.String[]

Gemlik Belediyesi, ilçede daha önce köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerde arazi yollarında düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçe merkezinde taş parke ve asfalt çalışması yaparken, diğer yandan da köylerde bulunan arazi yollarını düzenliyor. 10 köyün arazi yollarında çalışma yapan ekipler, köy arazi yollarını zeytin hasat zamanına hazır hale getirdi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ekiplere hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Köylerdeki yollarımız belediye ekiplerimiz tarafından tekrar düzenleniyor ve ulaşıma hazır hale getiriliyor. Zeytin hasat zamanının yaklaştığı bu günlerde, çiftçi kardeşlerimizin kendi zeytinliğine daha rahat ulaşması için ekiplerimiz yaz başından beri çalıştı. On köyümüzde arazi yolları düzenleme çalışması da yapan ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.


Köylerde plan dahilinde çalışmaların süreceğini ifade eden Başkan Sertaslan, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Park ve Bahçeler ile Muhtarlıklar Müdürlüğü ekiplerimiz, Belediye Başkan Yardımcımız Zeynep Akış Serintürk ile beraber köylerimizde tarama yaptı. 413 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Köylerimizin en önemli meselelerinden biri olan arazi yollarımızın yanı sıra bütün imkanlarımızla sorunların çözümü için çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Fen İşleri Müdürlüğü, Zeytin, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
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