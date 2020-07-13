Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü - Son Dakika

Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü

Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu, boğazı düğümlendi


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze Yolkonak Köyü Yukarı Yuva Mahallesinde ikamet eden ve daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Demircioğlu (50) ile N.K. (54), yolda karşılaştı. İkili arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabanca ile Hüseyin Demircioğlu'na ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine Hüseyin Demircioğlu'nun yakınları geldi ve özel araçla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Hüseyin Demircioğlu kurtarılamadı.


Olayın ardından ormanlık alana gizlenen N.K, jandarma ekiplerini arayarak teslim oldu. N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Yaşanan olayın ardından köyde, Jandarma Komando Timi tarafından tedbir alındı. Ayrıca güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, olay yerinde bir süre boş kovan aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Öte yandan, Hüseyin Demircioğlu ile N.K'nin arazi anlaşmazlığı yüzünden davalık olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Hüseyin Demircioğlu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arazi yüzünden birbirlerine girdiler: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]