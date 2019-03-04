Son Dakika Haberleri: Arazi Yüzünden Öldürüldü; Yakınları Zanlının Evini Taşladı

Arazi Yüzünden Öldürüldü; Yakınları Zanlının Evini Taşladı

1 saat önce

Karaman'ın Çakırbağ köyünde B. K., evinin karşısında koyun otlatmak için araziyi kiralayan Mikail Duran'ı (30), hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldürdü.

Arazi Yüzünden Öldürüldü; Yakınları Zanlının Evini Taşladı, System.String[]
Karaman'ın Çakırbağ köyünde B. K.,  evinin karşısında koyun otlatmak için araziyi kiralayan Mikail Duran'ı (30), hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından Duran'ın yakınları B. K.'nin evine taşla saldırdı. Jandarma'nın  saldırıdan önce B. K.'yi gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırması faciayı önledi.   

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. B. K.,, iddiaya göre evinin karşısındaki araziye koyun otlatmak için kiralayan Mikail Duran'a, Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim dedi,  Duran da, araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B. K.,, evinden aldığı av tüfeğiyle Duran'ın üzerine 3 el ateş etti. Başından ve boynundan yaralanan Duran, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran'ın öldüğünü öğrenen yakınları, B. K.'nin evinin önünde toplanmaya başladı.

SALDIRIDAN ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR 

Jandarma da B. K.'yi gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'ye bulanın yakınları da  B. K.'nin evine taşla saldırdı. Öfkeli kalabalık jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Duran'ın cesedi de otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Rekor Kırdı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Sokak Ortasında Kocasının Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın, Yaşadıklarını Böyle Anlattı: Hayatını O Kadına Borçluyum Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arazi Yüzünden Öldürüldü; Yakınları Zanlının Evini Taşladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]