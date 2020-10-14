Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu - Son Dakika

Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu
14.10.2020 10:49
ORDU'nun Ünye ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, arazide usulsüz avcılıkta kullanılan ve yaban hayvanlarını yanıltıcı bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar ele geçirdi.
ORDU'nun Ünye ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, arazide usulsüz avcılıkta kullanılan ve yaban hayvanlarını yanıltıcı bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar ele geçirdi.
Usulsüz avcılıkla mücadele eden jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Çakmak ve Göbü mahallelerinde gece devriyesine çıktı. Kırsal araziden yoğun kuş sesi gelmesi üzerine, arazi ve çevresini yaya olarak araştıran ekipler, elektronik cihazlar buldu. Cihazların, yaban hayvanlarını yanıltıcı bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar olduğu tespit edildi. Malzemelere el konulurken, cihazları araziye bırakanların bulunması için soruşturma başlatıldı.
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