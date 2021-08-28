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Arazide bulduğu cisim patladı;  kendisi öldü, eşi,oğlu ve kızı yaralandı - Son Dakika

Arazide bulduğu cisim patladı;  kendisi öldü, eşi,oğlu ve kızı yaralandı

28.08.2021 15:54
Arazide bulduğu cisim patladı;  kendisi öldü, eşi,oğlu ve kızı yaralandı, System.String[]

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde arazide bulduğu cismiin elinde patladığı Mehmet Turan öldü, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan ise yaralandı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde arazide bulduğu cismiin elinde patladığı Mehmet Turan öldü, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan ise yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi. Mezrada hayvanlarını otlatan Mehmet Turan, arazide yabancı bir cisim bularak evine götürdü. Mehmet Turan'ın evde açmaya çalıştığı cisim bir anda patladı. Mehmet Turan, hayatını kaybederken, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan yaralandı. Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Jandarma, patlamayla ilgili inceleme başlattı.


- Ağrı
Arazide bulduğu cisim patladı;  kendisi öldü, eşi,oğlu ve kızı yaralandı
Arazide bulduğu cisim patladı;  kendisi öldü, eşi,oğlu ve kızı yaralandı

Mehmet Turan, Diyadin, Ağrı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arazide bulduğu cisim patladı;  kendisi öldü, eşi,oğlu ve kızı yaralandı - Son Dakika


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