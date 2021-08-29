Arazide buldukları cismi temizlerken patlamada ölen baba defnedildi, oğlu ve gelini tedavide - Son Dakika

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde çocukların arazide bulduğu altına benzer cismin üzerindeki pası keserle temizlemek isterken meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mehmet Turan (52) toprağa verildi. Turan'ın aynı olayda yaralanan gelini ve oğlunun tedavisi sürerken, kızı ise taburcu oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi. Mezrada hayvanları otlatan çocuklar buldukları altına benzeyen cismi babaları Mehmet Turan'a verdi. Turan, evinin önünde keserle cismin üzerindeki pası temizlemeye çalıştığı sırada patlama oldu. Turan, hayatını kaybederken, gelini Dilan (22), oğlu Nesim (24) ve kızı Sevim Turan (14) yaralandı. Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Patlamada hayatını kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Turan dün saat 22.00 sıralarında Diyadin ilçe mezarlığında defnedildi. Oğlu ve gelininin hastanedeki tedavileri devam ederken, kızı ise taburcu edildi.