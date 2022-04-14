Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

14.04.2022 17:57

Son dakika haber: Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E.(18) ve Murat E. (17) hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu.

Cismi kurcalarken patlama meydana gelmesi sonucu iki kardeş ağır yaralandı.

Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı
Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı
Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı Son dakika haberleri: Meydana gelen iki farklı kazada motosikletli kuryeler yaralandı Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement