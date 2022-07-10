Arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı - Son Dakika
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Arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

10.07.2022 09:48
Arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor.

Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor.

Melekli beldesindeki bir tarlada 3 kartal yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kartal yavrularını şubede özel bakıma aldı.

Özenle büyütülen kartal yavrularını görevliler her gün et ve ciğerle besliyor.

Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Melekli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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