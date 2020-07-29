Arazide bulunan şahin yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Genel sağlık durumu iyi olan ve korumaya alınan şahin, uçabilecek duruma geldikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Yuvayı bulamayan kişi, köyün köpeklerinden korumak için şahini yakalayarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Tunceli 'de arazide bulunan şahin yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:52

Kaynak: AA

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