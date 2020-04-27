Arazide bulunan sansar yavrusu korumaya alındı - Son Dakika

Köye giden görevliler de yavru sansarı alıp kurullarına getirerek korumaya aldı.

Sansar yavrusunu köpeklerden zarar görmemesi için evine götüren vatandaş, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Şehir merkezine bağlı Yolkonak köyünde oturan bir vatandaş arazide sansar yavrusu buldu.

Tunceli 'de bulunan sansar yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altında alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak