Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi - Son Dakika

Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi
9 dakika önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ve arazide bulunan 1 adet Meryem Ana Heykeli, 3 adet kandil, 3 adet mühür, 24 adet çeşitli tarihi obje, 86 adet sikke olmak üzere toplam 117 adet eski eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor