Arazide çıkan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi.



Yangın, öğle saatlerinde, Orta Mahallede başladı. Alevlerin yerleşim merkezine yakın olması sebebiyle olay yerine kısa süreli korku yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen



ve çıkış sebebi hünüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA