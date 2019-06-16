Arazide çobanların üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı
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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1'i Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:35 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1'i Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzengi Köyü'nde meydana geldi. Arazide hayvan otlatan Afgan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ile yanında bulunan Süleyman Çoşkun'a (15) yıldırım isabet etti. Olayda Afgan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ağır yaralanırken, yanında bulunan Çoşkun ise hafif yaralandı. Yıldırım düştüğünü farkeden köy halkı durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çoşkun ile Ziyavaddin Muhammed Hassan Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından her iki yaralı da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ziyavaddin Muhammed Hassan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Sivas
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