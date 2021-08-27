Arazide eroin ve metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince arazide yapılan çalışmalar sonucunda 60 kilo 710 gram eroin ve 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde narkotik dedektör köpeği Irmak ile yapılan yakalamada, 120 paket halinde 60 kilo 710 gram eroin maddesi, 15 paket halinde 11 kilo 645 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN