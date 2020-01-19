Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika

Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı
6 saat önce
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dağlık arazide bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 5 işçi, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri iş makineleriyle ulaştıkları işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı.
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