Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
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Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı

6 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Dağlık arazide bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 5 işçi, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


AFAD ekipleri iş makineleriyle ulaştıkları işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı.

Ulukışla, Niğde, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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