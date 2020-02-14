Arazide otlayan keçileri çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arazide otlayan keçileri çaldılar - Son Dakika

Arazide otlayan keçileri çaldılar

11 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otlatılması için araziye bırakılan keçiler çalınırken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Arazide otlayan keçileri çaldılar, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otlatılması için araziye bırakılan keçiler çalınırken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.


Olay, dün Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhtelip Çakır, keçilerini otlatmak için boş araziye bıraktı. Çakır araziden geri döndüğünde 3 keçisinin olmadığını fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından yapılan araştırmada, hayvanları T.B. ve I.A. isimli şüphelilerin aldığı tespit edildi. Şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlılar, keçileri çaldıktan sonra Ilıca Mahallesi'nde R.K. isimli şahsa sattıklarını beyan etti.


R.K. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.


Şüphelilerden T.B. ve I.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Gündoğdu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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