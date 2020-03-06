Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu - Son Dakika

Aynı bölgede 4 Mart'ta bulunan bir top mermisi de ekiplerce imha edilmişti.

Patlamamış tank mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Bu kişilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözsüz Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan iki kişi, çalıların arasında tank mermisi gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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