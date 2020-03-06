Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu - Son Dakika

Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

Gözsüz Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan iki kişi, çalıların arasında tank mermisi gördü.

Bu kişilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamamış tank mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Aynı bölgede 4 Mart'ta bulunan bir top mermisi de ekiplerce imha edilmişti.

Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:43 Kaynak: AA
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