Son dakika yerel: Arazide samanlar alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika yerel: Arazide samanlar alev alev yandı
12.12.2020 19:54
Son dakika haberi: Arazide samanlar alev alev yandı Muğla'nın Milas ilçesi Bafa mahallesinde bir arazide istifli halde bulunan saman balyaları ateş aldı.
Arazide samanlar alev alev yandı
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Bafa mahallesinde bir arazide istifli halde bulunan saman balyaları ateş aldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.
Arazideki samanların yanması sonucu büyük oranda maddi zarar oluştuğu öğrenildi.
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