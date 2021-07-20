ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 Afgan göçmen, toplu olarak yürürken yakalandı.

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar