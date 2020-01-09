Arazide yaralı bulunan puhu kuşu, tedaviye alındı - Son Dakika

SİVAS'ın Zara ilçesinde arazide yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Derbent köyünde yaşayanlar boş bir arazide sol kanadından yaralı bir kuş buldu. Yaralı kuş bulunduğu yerden alınarak Zara Kaymakamlığı'na getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut'un karton kutuya alarak ısıtmaya çalıştığı kuşun nesli tükenme tehlikesinde yer alan puhu kuşu olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne gönderilen yaralı puhu kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.