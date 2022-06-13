Olay, saat 13.30 sıralarında, Pusat köyünde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürüden 6 keçinin ise öldüğü tespit edildi. Ahmet Ünal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Ahmet Ünal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü - Son Dakika

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