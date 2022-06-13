Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü - Son Dakika
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Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü

13.06.2022 16:04
Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, arazide yıldırım isabet eden Ahmet Ünal (72) ile sürüsündeki 6 keçi öldü.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, arazide yıldırım isabet eden Ahmet Ünal (72) ile sürüsündeki 6 keçi öldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Pusat köyünde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürüden 6 keçinin ise öldüğü tespit edildi. Ahmet Ünal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.


Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü
Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü
Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü
Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ahmet Ünal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü - Son Dakika
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