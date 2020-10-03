Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar - Son Dakika

Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar

Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar Çevreci köylülere STK'lar da destek verdi Kütahya'nın Simav ilçesinde, arazilerine sanayi sitesi yapılmasını istemeyen Gökçeler köyü sakinlerine sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar

Çevreci köylülere STK'lar da destek verdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, arazilerine sanayi sitesi yapılmasını istemeyen Gökçeler köyü sakinlerine sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Bir grup sivil toplum kuruluşu, ilçede tarım arazilerinin korunması için komisyon kurdu.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Gökçeler köyünde 1 yılda 50 bin ton yonca üretildiğini ve bu sebeple hayvancılığın ilerlemesine olumlu katkı sağladığını ifa ederek, bölgeye sanayi sitesinin kurulmasını istemediklerini dile getirdi. Bütüner, "Verimli arazilerin üzerinde uygulanacak sanayileşme, tarımsal kalkınma açısından büyük kayıplara yol açacaktır. Tarıma uygun olmayan alanlar üzerinde yapılacak sanayi yatırımlarına da ihtiyacımız vardır. 2011 yılında Simav'da yaşanan depremden sonra ilçemize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, verimli tarım arazilerinin daha değerli kullanılması konusunda talimatları bulunmaktadır. Tarım arazilerinin kullanımı için bir çalışma yapılması gerekmektedir" dedi.

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Simav ilçe merkezindeki sanayi sitesinin yeniden yapımı için önerilen alanlardan biri olan, Gökçeler köyündeki bin dekara yakın verimli tarım arazisinde hak sahibi olan vatandaşlar, sanayi sitesi için kırsal alanların değerlendirilmesini istiyor. Gökçeler Köyü sakinlerinden Cemal Tanrıkulu, yetiştirdikleri ürünlerden örnekleri göstererek, tarım arazilerinin yalnız kendi köylerinin değil, bölgenin de can damarı olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, "Köyümüzün ana kaynağından çıkan su ile tüm tarım arazilerimiz sulanmaktadır. Bu tarım arazilerinin sanayi alanı olarak kullanılması, tarımın ve çiftçiliğin bitmesi demektir. Gökçeler köyümüzdeki birinci sınıf tarım arazilerinin sanayi sitesi yeri için yapılan teklifleri içinde yer alması, köyümüz içinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Köyümüzde bir toplantı gerçekleştirerek, 15 kişiden oluşan 'Tarım Arazilerini Koruma Komisyonu'nu oluşturduk. Sanayi sitesi yapımının teklif sürecinde, hukuk ilkelerine bağlı kalarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Gökçeler Köyü eski Muhtarı İbrahim Paycu, 50 yıldan bu yana gözü gibi baktığı ceviz ağacını hiçbir şeye değişmeyeceğini belirterek, teklif edilen alana sanayi sitesinin kurulmasını istemediğini ifade etti.

Gökçeler köyü çiftçilerinden Mustafa Bayram, sanayi sitesi için teklif edilen bu araziden yılda 250 - 300 bin adet lahana ve karnabahar ürettiklerini belirterek, yetiştirdikleri sebzeleri Simav ilçe merkezi ve çevre ilçeler ile Uşak ilinde de pazarladıklarını ifade etti.

Gökçeler köyünün tarihi ile aynı yaşta olan çınar ağaçlarının köyün gölgeliği ve piknik alanı olduğunu söyleyen Şeref Kaya, " Bu alanları ve 3 asırlık çınar ağaçlarını kaybetmek istemiyoruz" dedi.

(MEİ-EFE-Y)

Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar
Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar
Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar
Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arazilerine sanayi sitesi istemiyorlar - Son Dakika


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