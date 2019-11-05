Son Dakika Haberleri: Arazisindeki geyiklerin avlanmasına izin vermeyen Fransız yönetmen Luc Besson mahkemelik oldu
Son Dakika Dünya Arazisindeki geyiklerin avlanmasına izin vermeyen Fransız yönetmen Luc Besson mahkemelik oldu

Arazisindeki geyiklerin avlanmasına izin vermeyen Fransız yönetmen Luc Besson mahkemelik oldu

6 saat önce

Avcılar Beşinci Element ve Nikita gibi filmlerin yönetmenini kendi arazisindeki geyiklerin hızla üreyere sayılarının çoğalmasına ve komşu tarlalardaki çiftçilerin ürünlerinin zarar görmesine izin vererek ulusal avlanma planına karşı gelmekle suçluyor

Arazisindeki geyiklerin avlanmasına izin vermeyen Fransız yönetmen Luc Besson mahkemelik oldu, System.String[]

Fransız yönetmen Luc Besson arazisindeki yabani geyiklerin avlanmasına izin vermediği için mahkemelik oldu.


Normandy'nin Orne bölgesindeki avcılar Beşinci Element ve Nikita gibi filmlerin yönetmenini kendi arazisindeki geyiklerin hızla üreyerek sayılarının çoğalmasına ve komşu tarlalardaki çiftçilerin ürünlerinin zarar görmesine izin vererek ulusal avlanma planına karşı gelmekle suçluyor.

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Luc Besson, Yönetmen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 
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