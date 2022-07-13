Arazisine bıraktığı tarım aletleri ve hurda demirler çalındı - Son Dakika
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Arazisine bıraktığı tarım aletleri ve hurda demirler çalındı

13.07.2022 14:55
Arazisine bıraktığı tarım aletleri ve hurda demirler çalındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araziye sahibi tarafından bırakılan tarım makineleri ve hurda demirler çalındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araziye sahibi tarafından bırakılan tarım makineleri ve hurda demirler çalındı. Şahsın jandarmaya şikayette bulunması üzerine yapılan tahkikatta incelenen kameralarda hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesinde bayramın 3. günü saat 13.00 sıralarında O.A. (42) isimli üretici Jandarma Komutanlığına müracaat ederek arazisinde kullanmak için bıraktığı tarım aletlerinin ve hurda demirlerinin çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlandı. 9'uncu JASAT Timiyle yapılan araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucunda hırsızlık şüphelisinin E.A. (29) isimli şahıs olduğu tespit edilirken, jandarma tarafından şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazisine bıraktığı tarım aletleri ve hurda demirler çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazisine bıraktığı tarım aletleri ve hurda demirler çalındı - Son Dakika
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