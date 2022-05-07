Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü

07.05.2022 16:05
Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde arazisine giren koyun sürüsüne müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım (50), çıkan tartışmada çoban tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde arazisine giren koyun sürüsüne müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım (50), çıkan tartışmada çoban tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde meydana geldi. Köy muhtarı 8 çocuk babası Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsü girdi. Yıldırım, koyunlara müdahale ederken, adı öğrenilemeyen sürünün çobanıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya döndü. Çoban, üzerinde taşıdığı tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi.

Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü
Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü
Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü
YORUMLAR
500
Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Fahrettin Yıldırım, Karakoçan, Elazığ, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement