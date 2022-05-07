ARAZİSİNE GİREN SÜRÜYE MÜDAHALE EDEN MUHTAR, ÇOBAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde arazisine giren koyun sürüsüne müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım (50), çıkan tartışmada çoban tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde meydana geldi. Köy muhtarı 8 çocuk babası Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsü girdi. Yıldırım, koyunlara müdahale ederken, adı öğrenilemeyen sürünün çobanıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya döndü. Çoban, üzerinde taşıdığı tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi.

Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.