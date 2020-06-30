Arazisine lavanta diken kişinin hedefi örnek olmak - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde 20 dönüm arazisine lavanta diken Cengiz Öz, başkalarına örnek olmayı hedefliyor.

İlçeye bağlı Ayranpınar köyünde Öz'ün lavanta ektiği araziler, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Cengiz Öz, AA muhabirine, 5 yıl önce arazisine lavanta diktiğini söyledi.

Lavantanın tarım vasfını yitirmiş arazilerde üretildiğini belirten Öz, "20 dönümlük arazide lavanta üretiyorum. Lavanta su, ilaç istemiyor. Yabani hayvan barındırmayan güzel bir bitki. Lavanta 25 yıla kadar kesilip satılıyor. Pazar ağını da oluşturduk." dedi.

Tarım vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Cengiz Öz, "Çevremizdeki birkaç kişi bundan isteyince daha da mutlu oluyoruz. Lavanta ekimi ile uğraşacaklara her türlü bilgi vermeye hazırız. Lavanta bahçelerinin talep görmesi güzel. Gelin ve damatlar da fotoğraf çektirmeye geliyor." diye konuştu.