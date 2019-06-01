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Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu

6 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, arazisine su kaçırdığı iddiasıyla tartıştığı komşusunu silahla vurarak yaraladı.

Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, arazisine su kaçırdığı iddiasıyla tartıştığı komşusunu silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Nadır Mahallesi'nin Yarmaca mevkiinde mısır tarlası sulayan Hamza S.'nin (35) yanına tarla komşusu Murat Ö. (28) geldi. Hamza S.'yi tarlasına su kaçırmakla suçlayan Murat Ö., tartışmanın büyümesi sonucu üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile Hamza S.'ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden mermi nedeniyle kanlar içerisinde kalan talihsiz çiftçi, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hamza S., buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tarla komşusunu yaraladığı gerekçesi ile jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, ilk sorgusunda olayda kullandığı silahı Göksu çayına attığı yönünde beyanda bulunması üzerine dalgıç ekibi talep edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:06 Kaynak: İHA
Afşin, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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