Arazisini devretmek istedi, evi saldırıya uğrayınca şikayette bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arazisini devretmek istedi, evi saldırıya uğrayınca şikayette bulundu - Son Dakika

Arazisini devretmek istedi, evi saldırıya uğrayınca şikayette bulundu

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hak sahibi olduğu arazisini devretmek isteyince yakınları tarafından darp edilip, evinin saldırıya uğradığını iddia eden çiftçi, yakınları hakkında şikayette bulundu.

Arazisini devretmek istedi, evi saldırıya uğrayınca şikayette bulundu, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hak sahibi olduğu arazisini devretmek isteyince yakınları tarafından darp edilip, evinin saldırıya uğradığını iddia eden çiftçi, yakınları hakkında şikayette bulundu.


Nurdağı ilçesinde ikamet eden İrfan Başarıcı, hak sahibi olduğu arazisini yakınlarına devretmek istedi. Arazinin devredilmesine Yaylacık Mahallesi Muhtarı'nın karşı çıktığını ileri süren Başarıcı, arazisindeki elektrik trafosunun mahalle muhtarı ve koruyucuları tarafından yıkıldığını öne sürdü. Yüzde 90 görme engelli olan Başarıcı, geçen hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin pencere camlarının kırıldığını ve evin içerisinde maddi zararın olduğunu iddia ederek, kendisini tehdit de eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.


Arazisinin mahalle muhtarı ve koruyucuları tarafından zor kullanılarak elinden alınmak istendiğini ileri süren İrfan Başarıcı, "Ben yüzde 90 oranında görme engelliyim. Benim Yaylacık Mahallesi'nde 37, 32 ve 31'inci parsellerde bulunan yerlerim köy muhtarı ve köy koruyucuları tarafından zor kullanılarak elimden alınmak istenmiştir. Yapmış olduğum müracaat sonrasında kaymakamlık tarafından yapılan keşif tespit ve elimizdeki diğer Milli Emlak belgeleri ile birlikte kaymakam bey bu müdahale edenleri 3091 uygulayarak, men etmiştir" dedi.


Arazisinin devredilmesine karşı çıkan yakınları tarafından darp edilmek istendiğini öne süren Başarıcı, "Men kararının ardından ben arazimi sürmeye gittiğimde yine aynı şahıslar bana müdahalede bulundu ve ağır hakaretler söyledi. Beni orada darp etmeye çalıştılar. 'Kaymakamın gelsin, jandarman gelsin, valin gelsin' şeklinde sözler söylediler. Ben bu arada jandarmaya ihbarda bulundum. Olaydan 1 buçuk saat sonra Alay Komutanlığını arayıp, albay ile görüştükten 5 dakika sonra olay yerine jandarma geldi. Bu sırada traktörlerim ve ben araziden çıkartılmıştım. Jandarma kaymakamlığın verdiği 3091 kararını uygulamış olsaydı bunlar yaşanmazdı. Ben konuyu valimiz Davut Gül'e de bildirdim. Bu olayla ilgili savcılıkta 8 tane dosyam var. Bu olayda kim haklı kim haksız ortaya çıkmasını istiyorum. Ben arazimi ektikten sonra mahalledeki evim talan edildi. Evin bahçe duvarı yıkılmış, pencere camları kırılmış vaziyette. Evimde 20 bin dolar para ve altın vardı, bunlar da alınmış. Gereğinin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı
İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son Dakika Haberleri
20:10 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - AK Parti Ankara Milletvekili İşler - Son Dakika Haber
20:07 Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
20:05 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - CHP Grup Başkanvekili Özkoç (2) - Son Dakika Haber
19:58 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
19:55 Bilgisayar oyunu için kardeşini öldürdü - Son Dakika Haber
19:48 Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arazisini devretmek istedi, evi saldırıya uğrayınca şikayette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]