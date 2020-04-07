Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Son Dakika

Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza

6 saat önce

BURSA'da, boş araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibi K.Y.'ye 88 bin 499 TL para cezası kesildi.

Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza, System.String[]
BURSA'da, boş araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibi K.Y.'ye 88 bin 499 TL para cezası kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesi Gölecik mahallesindeki boş araziye tavuk ölüsü atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlatan jandarma, çuvallara konulmuş 400 tavuk ölüsünün araziye atıldığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki tavuk çiftliklerini inceleyen ekipler, tavuk ölülerinin özel bir tavuk çiftliği sahibi K.Y. tarafından atıldığını tespit etti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, K.Y.'ye 88 bin 499 TL idari para cezası kesildi.


- Karacabeybursa
Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:05 Kaynak: DHA

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