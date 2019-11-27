Son Dakika Haberleri: Araziye atılan poşetten 100 uyuşturucu hap çıktı
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Araziye atılan poşetten 100 uyuşturucu hap çıktı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından boş bir araziye atılmış poşette 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araziye atılan poşetten 100 uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından boş bir araziye atılmış poşette 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki metruk ev ve boş alanlarda denetim yaptı. Polis, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak üzerindeki boş araziye atılmış poşet içerisinde 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapları atan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:42 Kaynak: DHA
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