Araziye düşen yıldırım kamerada
1 saat önce
SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım, amatör kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Kangal
ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım, amatör kameraya yansıdı.
Kangal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahan
köyünde etkili olan sağanak sırasında boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın araziye düşme anı köyde yaşayan Hakan Sarıtepe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın düşmesi sırasında cep telefonuna yansıyan seslerde Sarıtepe'nin yanında bulunan bazı yakınlarının dua ettiği duyuldu.
- Sivas
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