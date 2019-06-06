Son Dakika Haberleri: Araziye düşen yıldırım kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Araziye düşen yıldırım kamerada

1 saat önce

SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım, amatör kameraya yansıdı.

Araziye düşen yıldırım kamerada, System.String[]
SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım, amatör kameraya yansıdı.
Kangal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahan köyünde etkili olan sağanak sırasında boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın araziye düşme anı köyde yaşayan Hakan Sarıtepe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın düşmesi sırasında cep telefonuna yansıyan seslerde Sarıtepe'nin yanında bulunan bazı yakınlarının dua ettiği duyuldu.

- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:20 Kaynak: DHA
Alacahan, Sivas, Kangal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı Binali Yıldırım yarışacağı İstanbul seçimlerinin tarihini unuttu Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araziye düşen yıldırım kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]