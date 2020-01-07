Araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 6 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi amacıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-01", 'Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-01" ve 'Kıran-8 Şehit Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-01" operasyonlarının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üç operasyon kapsamında 6 Ocak'da toprağa gömülü 10 büyük boş tüp, 3 küçük tüp (2 dolu, 1 boş), 10 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı, ilk yardım çantası, sığınak (1x2 metre ebadında), dörtlü büyük pil bloku, 20 metre ip, 2 çaydanlık, tencere, yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tatvan, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:49 Kaynak: AA
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