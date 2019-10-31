Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı

Bursa'da, kimliğini ele geçirdikleri tapu sahibinin benzerini dublör olarak kullanıp, yaklaşık 50 milyon değerindeki 4 araziyi kağıt üzerinde devralan dolandırıcıların foyası, arazileri satmak isteyince ortaya çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Cengiz (75), nisan ayında nüfus cüzdanını kaybetti. Olaydan sonra, kimliğini kaybettiği mahallede kendisine ait 4 arazinin satıldığını öğrendi. Dolandırıcıların, vatandaşa ait 50 milyon lira değerindeki 4 araziyi, ona benzeyen birini bularak tapu dairesinde 100 bin lira karşılığında aldıkları öğrenildi. Olay, dolandırıcıların arazileri satmak için gittiği aynı mahalledeki emlakçının, arazilerin gerçek sahibine durumu haber vermesiyle ortaya çıktı.

Cengiz'in avukatları, Asliye Hukuk Mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hukuki süreç başlatarak arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Ali Cengiz'in eşi Rahmiye Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arazilerimizi bir emlakçı aracılığıyla satmaya çalışmışlar. Emlakçı da bakınca, 'bunların dördünü birden satmaz Hacı Amca' demiş. Geldi, durumu bize anlattı. 'Nasıl satılır, tapular bende' dedim. 'Nüfus cüzdanı ile satmışlar' dedi. Biz hemen gittik başvurduk ve arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurduk." dedi.

Tapu dairesine kasket takıp bastonla gelmiş

Mağdurun avukatlarından Engin Kara da durumdan haberdar olur olmaz hukuki süreç başlattıklarını aktardı.

Kara, "Dolandırıcılar bir şekilde müvekkilimin kimliğini ele geçirip ona benzer bir dublör kullanarak piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan taşınmazları, yok pahasına satışa çıkarmış. Tapuların, iyi niyetli üçüncü kişilere geçmesini engelleyici tedbirleri aldık, savcılık da duruma el koydu." diye konuştu.

Soruşturma aşamasında tapu müfettişlerinin kendilerini çağırdığını ve kamera kayıtlarını izlediklerini anlatan Kara, Mehmet Ali Cengiz'in dublörünün, kasket takarak elinde bastonla tapu dairesine gidip işlem yaptırdığının görüntülerde yer aldığı bilgisini verdi.

Müvekkilinin, kimliğinin kaybolduğunu sonradan fark ettiğini söyleyen Kara, "Takdir edersiniz ki hiç kimse tapularının bu şekilde satılabileceğini öngöremez. Açıkçası verilmiş sadakamız varmış. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran vatandaşların hiç vakit kaybetmeden yeni kimlik müracaatı yapmaları, tapu nezdinde de mal varlıklarını kontrol etmeleri son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat İsmail Duralar ise dolandırıcıların, müvekkillerinin yaşlı olmasından faydalandığına dikkati çekerek, en kısa sürede Cengiz'in mağduriyetinin giderileceğine inandıklarını ifade etti.